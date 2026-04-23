Всемирный день настольного тенниса отмечают 23 апреля

Международный спортивный праздник – Всемирный день настольного тенниса (англ. World Table Tennis Day) – впервые отмечался в 2015 году и очень быстро стал популярным во многих странах.

Инициатором учреждения этой даты выступила Международная Федерация настольного тенниса (англ. International Table Tennis Federation, ITTF) с целью популяризации этого вида спорта, его продвижения в разных странах, объединения людей, увлекающихся им, и, конечно же, пропаганды здорового образа жизни.

Первоначально датой проведения праздника было выбрано 6 апреля и приурочено к Международному дню спорта на благо развития и мира. Но в 2023 году дату Всемирного дня настольного тенниса перенесли на 23 апреля, в честь дня рождения Айвора Монтегю – знаменитого британского теннисиста, организатора первого в истории Чемпионата Мира по настольному теннису (1926) и основателя, а также первого президента Международной Федерации.

Настольный теннис (известный также как «пинг-понг») появился более века назад, а сегодня он является олимпийским видом спорта (с 1988 года). Это спортивная игра, основанная на перекидывании специального мяча ракетками на игровом столе с сеткой по определённым правилам. Целью игроков является достижение ситуации, когда противник не сможет отбить, или не правильно отобьёт, мяч, пишет calend.ru.

По данным ITTF, профессионально настольным теннисом занимаются на всех обитаемых континентах – 226 стран являются членами Федерации (на 2025 год).

Причём этот вид спорта популярен не только в профессиональной спортивной среде, но и у простых обывателей. Ведь это, буквально, спорт для всех и каждого. Будучи очень доступной игрой, настольный теннис привлекает в ряды своих «поклонников» людей разных возрастов, пола, навыков или различных физических кондиций. Все они могут играть вместе, получая от игры много положительных эмоций. Так, и Томас Вайкерт, занимавший тогда пост президента ITTF, по поводу учреждения нового праздника сказал, что «главной идеей является вовлечение в спорт как можно большего числа новых участников». А лозунгом Дня провозгласил: «Настольный теннис для всех и везде!».

Поэтому не удивительно, что даже в самый первый год празднования Дня настольного тенниса мероприятия, посвященные ему (турниры, мастер-классы, показательные выступления, вечеринки и другие акции), прошли буквально по всему миру. По данным ITTF, в них приняли участие более 50 стран Северной, Центральной и Южной Америки, Европы и Азии. Сегодня в мероприятиях Дня принимают участие все желающие в 127 странах и территориях, что демонстрирует объединяющую силу настольного тенниса, способного преодолевать барьеры, укреплять связи и создавать безопасные пространства для всех.

Российские города также с радостью подхватили идею проведения праздника, который отмечают всевозможными конкурсами, эстафетами и турнирами различного уровня, мастер-классами и показательными выступлениями именитых спортсменов. Аренами проведения мероприятий становятся спортивные клубы, парки, учебные и развлекательные заведения, торговые центры и даже улицы, а поучаствовать могут все желающие.