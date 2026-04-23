ФК «Псков» завоевал Кубок регионов

Футбольный клуб «Псков» одержал победу в заключительном матче турнира на Кубок регионов.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в четверг, 23 апреля, подопечные главного тренера Игоря Васильева обыграли соперников из команды «Динамо-Карелия» со счетом 2:0. Голы забили Антон Шишаев и Сергей Молчанов. Матч состоялся в Пскове на стадионе «Машиностроитель».

Турнир состоялся под эгидой объединения федераций футбола «Северо-Запад».

Одержав победу, «Псков» набрал 6 очков и занял первое место по итогам соревнований. ФК «Динамо-Карелия» с тремя очками расположился на втором месте, команда «Луки-Энергия-2» - на третьем.