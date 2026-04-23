 
Спорт

ФК «Псков» завоевал Кубок регионов

0

Футбольный клуб «Псков» одержал победу в заключительном матче турнира на Кубок регионов.

Фото: ФК «Псков»

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в четверг, 23 апреля, подопечные главного тренера Игоря Васильева обыграли соперников из команды «Динамо-Карелия» со счетом 2:0. Голы забили Антон Шишаев и Сергей Молчанов. Матч состоялся в Пскове на стадионе «Машиностроитель».

Турнир состоялся под эгидой объединения федераций футбола «Северо-Запад».

Одержав победу, «Псков» набрал 6 очков и занял первое место по итогам соревнований. ФК «Динамо-Карелия» с тремя очками расположился на втором месте, команда «Луки-Энергия-2» - на третьем.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026