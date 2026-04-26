Nordman Псковский марафон-2026. ФОТОРЕПОРТАЖ

XI «Nordman Псковский марафон-2026» состоялся на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 26 апреля. В спортивном мероприятии приняли участие около 1300 человек из 50 городов России.

Программа соревнований включала в себя несколько дистанций, в том числе марафон (42,2 километра), полумарафон (21,1 километра), забег на 10 км, 1 км, 200 и 400 метров. Также был забег на 1 км для детей до 15 лет. На спортивном мероприятии сделали предложение руки и сердца, еще одним сюрпризом стала погода — с самого утра в Пскове шел мокрый снег с дождем.

Подробнее о Псковском марафоне — в фоторепортаже Константина Красильникова.