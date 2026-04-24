Турнир по корнхолу и джакколо состоится в Пскове 25 апреля

Турнир по спортивным играм народов мира пройдет в Пскове 25 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Псковской области.

Афиша: Псковская РОО «Федерация спорта лиц с ПОДА»

«Это увлекательное соревнование, которое сочетает в себе физическую активность, стратегию и социализацию», - отметили в федерации спорта.

Турнир начнется в 10:00 по адресу: зал спортивной школы олимпийского резерва «Олимп», улица Ротная, 34.

В программе четыре игры: «Кульбуто»; «Матрёшка»; «Джакколо»; «Корнхол».

Как отметили в спортивной федерации, участники данного мероприятия получат возможность совершенствовать такие физические качества как быстрота, ловкость, сила, выносливость и другие. К участию приглашаются как опытные спортсмены, так и новички.

Организаторами выступают️ Федерация спорта лиц с ПОДА Псковской области при поддержке регионального министерства спорта. Партнеры - Псковская областная организация Всероссийского общества инвалидов и Школа адаптивного спорта. 

