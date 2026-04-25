Первый спортивный полет Открытого чемпионата Великих Лук по воздухоплавательному спорту увенчался успехом

Первый спортивный полёт в рамках Открытого чемпионата Великих Лук по воздухоплавательному спорту сегодня, 25 апреля, завершился успехом. Об этом сообщили в группе «Воздухоплавание. Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Алексей Ильин

В программе полета пилоты преодолели трассы с точными маневрами, включая задание «погоню за зайцем» – классическое испытание на скорость и точность.

Также в рамках чемпионата будет разыгран первый Кубок Псковской области по воздухоплавательному спорту. По данным организаторов, в соревнованиях примут участие более 20 экипажей.

Финальные зачёты запланированы на ближайшие выходные, а завершится чемпионат 26 апреля.

 

