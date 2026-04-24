«Маленькая грация»: в Пскове пройдёт турнир по художественной гимнастике

Турнир по художественной гимнастике «Маленькая грация» состоится в Псковском округе 25-26 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации художественной гимнастики Пскова.

Соревноваться в индивидуальных программах будут спортсменки в нескольких возрастных группах с 6 лет до 16 лет и старше. Всего планируется шесть программ.

Участницы, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе во всех дисциплинах, награждаются медалями и дипломами соответствующей степени. Победители соревнований в каждой возрастной группе дополнительно награждаются кубками.

Мероприятие стартует 25 апреля в 10:00 по адресу: деревня Писковичи Псковского округа, улица Волкова, 20, спортивный комплекс «Писковичи».

