В Великих Луках прошёл открытый чемпионат города по воздухоплаванию

Открытый чемпионат города по воздухоплавательному спорту состоялся в Великих Луках сегодня, 24 апреля. Это соревнования для пилотов тепловых аэростатов, направленные на повышение профессионального мастерства и отработку навыков перед важным событием — 30-й Международной встречей воздухоплавателей в Великих Луках.Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «Воздухоплавание. Великие Луки».

В чемпионате приняли участие десять великолукских спортсменов: Владимир Богданов, Максим Валуев, Илья Караулив, Екатерина Ларикова, Иван Никитин, Сергей Никитин, Вадим Салцевич, Александр Ставарский, Екатерина Чевжик и Владимир Шевчук.

Пилотам необходимо было выполнить ряд спортивных заданий на точность и мастерство управления аэростатом, что требует высокой концентрации, опыта и слаженной работы с командой.

Спортивным директором открытого чемпионата выступила великолучанка Галина Стегалина.

«Соревнования станут важным этапом подготовки спортсменов и ещё одним шагом к предстоящей Международной встрече, которая традиционно собирает сильнейших пилотов и привлекает внимание жителей и гостей города», - отметили организаторы.