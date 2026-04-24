Летний спортивный сезон гребли на байдарках и каноэ в Пскове откроют 25 апреля

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ в рамках открытия летнего спортивного сезона в Пскове состоятся 25 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортивной школе «Ника».

На дистанциях в 2 километра с раздельным стартом будут соревноваться спортсмены 2011 и 2012 годов рождения, которые имеют спортивные разряды. По результатам будут сформированные старты на дистанцию в 1 километр.

Мероприятие начнется в 10:00 по адресу: улица Воеводы Шуйского, 9, акватория реки Великой в районе СШ «Ника».