Псковский велопутешественник преодолел первые сотни километров на пути во Владивосток

Псковский блогер и велопутешественник Дмитрий Жуков, который 30 апреля отправился из Пскова во Владивосток на велосипеде, уже проехал значительную часть маршрута. Об этом он рассказывает в группе «Велик и рюкзак» в социальной сети «ВКонтакте».

10 мая Дмитрий Жуков рассказал, что с утра его встретил мороз около трёх градусов, вода во фляжке на велосипеде подмерзла, но на солнце стало теплее. Палатку он собирал в перчатках, чтобы не замёрзли пальцы. «Снова вылез на такую длинную Р-243. Хорошо хоть покрытие на ней почти везде идеальное. До Кировской области — одни таблички с поворотами на деревушки, и ни души», - отметил пскович.

За день путешественник преодолел 166 километров, всего с начала пути — 1540 километров.

«На одной из отвороток увидел палатку, кто-то ночевал. Транспорта рядом не было. Не стал будить, знакомиться», — поделился Дмитрий Жуков.

11 мая велопутешественник проснулся в четыре утра и продолжил движение на восток. В Котельниче он набрал воды, а затем столкнулся с серьёзными подъёмами, особенно сложным оказался полуторакилометровый подъём в Киров.

За этот день он проехал 128 километров, а общий пробег составил 1668 километров.

Дмитрий Жуков — опытный велопутешественник. В 2024 году он провёл в пути 74 дня и проехал более 10 тысяч километров, а в 2022 году объехал Псковскую область за 15 дней, преодолев 1500 километров. На его сообщество «Велик и рюкзак» в социальной сети «ВКонтакте» подписаны более 2,5 тысячи человек.