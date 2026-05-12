Сегодня в Псковской области стартует региональный этап игры «Зарница 2.0»

Торжественное открытие регионального этапа всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в рамках национального проекта «Молодежь и дети» с участием ветеранов специальной военной операции состоится сегодня, 12 мая, в 17:00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

На торжественном открытии и закрытии соревнований будут присутствовать почетные гости, среди которых министр молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в Псковской области Мария Тучак, глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев, а также представители Росгвардии, МЧС, АНО «Дружина» и директор центра военно-спортивной подготовки «Воин» в городе Пскове Владислав Гоголев.

Всего ожидается около 450 участников: 45 команд по 10 человек , у каждой команды будет своя условная военная специальность и один наставник.

В отрядных состязаниях, которые будут проходить с 12 по 16 мая, будут участвовать три возрастные категории: средняя, старшая и специальная. В средней категории будут дети от 11 до 13 лет, в старшей — от 14 до 17 лет, а в специальной будут представители учреждений СПО (среднего профессионального образования) в возрасте от 18 до 21 года.

В судейский корпус соревнований входят представители центра «Воин», Росгвардии, МЧС, АНО «Дружина», а также ВЛГАФК (Великолукской государственной академии физической культуры и спорта). Возглавляют судейский штаб представители центра «Воин».

На торжественной церемонии закрытия регионального этапа всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в воскресенье, 17 мая, победителям вручат призы от «Движения первых».