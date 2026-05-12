Баскетболисты Пскова и Великих Лук стали сильнейшими на чемпионатах области

Финальные игры чемпионатов Псковской области по баскетболу среди мужских и женских команд завершились в Пскове, сообщили в группе «Псковская региональная федерация баскетбола» в социальной сети «ВКонтакте».

В турнире среди женщин победу одержала команда из Великих Лук, занявшая первое место. Второе место взяла команда из Пскова, а третье — команда из Новосокольников. Команда из Острова стала четвёртой.

Татьяна Облецова из Великих Лук получила звание лучшего игрока женского турнира.

В мужском турнире первое место заняла команда из Пскова, второе место получила команда из Великих Лук, а третье — коллектив из Дно. Команда из Новосокольников завоевала четвёртое место.

Лучшим игроком мужского турнира стал Марк Михайлов из Пскова.

«Поздравляем победителей и призеров с заслуженными наградами!» - добавили в федерации.