Врио министра спорта Псковской области в ближайшее время может покинуть пост

Галина Овсова в ближайшее время покинет пост врио министра спорта Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из источников, близких к региональной власти. По их данным, новый глава ведомства прибудет из-за пределов региона.

Напомним, Галина Макарова (сегодня - Овсова) была назначена временно исполняющей обязанности председателя комитета по спорту Псковской области (сегодня - министерства спорта) в ноябре 2023 года, сменив ранее руководившую комитетом Елену Чернышову. Ранее она работала в должности зампредседателя облспорткомитета.