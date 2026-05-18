Повышенные стипендии и до 10 баллов при поступлении доступны спортсменам в ПсковГУ 

Про бонусы при поступлении благодаря знаку ГТО, попадание в спортивные сборные и привилегии, которые при этом получает студент, рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) директор центра физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения ПсковГУ, доцент отделения физической культуры и здоровьесбережения Артем Момент. 

«Знак ГТО является основанием для дополнительных баллов при поступлении. Золотой знак ГТО может дать не более десяти дополнительных баллов, если я не ошибаюсь. Обычно, если ребенок занимался спортом до поступления, он сам приходит к преподавателю физической культуры на первых занятиях и говорит: «Я занимался таким-то спортом», и его сразу же отправят в спортивный клуб в профильную секцию. Его там посмотрят, оценят. Надо понимать, что количество мест в секциях ограничено, особенно в сборных, в массовый спорт проще попасть», — отмечает Артем Момент.

Вступление в спортивные сборные команды в ПсковГУ не только про ответственность, но и про приятные бонусы, которые мотивируют студентов принимать участие во внеурочной деятельности, в частности спортивной. «Члены сборных команд не ходят на физическую культуру, они занимаются в рамках секций, выступают на соревнованиях и получают «зачет». Но самые хорошие спортсмены все равно ходят на физкультуру. Также есть повышенная государственная академическая стипендия. Они выступают на соревнованиях от имени университета, получают грамоты, и, в зависимости от уровня этих грамот и от их количества, они получают баллы по спортивному направлению. У нас студенты повышенную стипендию и в размере 15 тысяч получали, в последний раз больше 12 тысяч была», — комментирует Артем Момент.

