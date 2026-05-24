Российские гимнастки выступят на чемпионате Европы под флагом страны

Российские спортсменки примут участие в чемпионате Европы по художественной гимнастике с флагом и гимном России, сообщается на сайте Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).

Турнир пройдёт в болгарской Варне с 27 по 31 мая. В разделе с информацией о турнире и программой соревнований сборная России указана среди участников.

Важное решение было принято 17 мая: исполнительный комитет World Gymnastics разрешил российским гимнастам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и с исполнением гимна РФ.