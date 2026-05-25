Юные великолучане победили на всероссийском фестивале «Загрузи себя футболом»

В Великих Луках 25 мая определился победитель всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом» среди команд участников 2016 года рождения. Побороться за главный кубок вышли восемь коллективов. Об этом пишет футбольная команда «Экспресс 2016» в соцсети «ВКонтакте».

Победив в своих группах, право на главный приз турнира получили команды из Смоленской, Тверской, Новгородской и Псковской областей.

24 мая в полуфинале «Экспресс» встретился с «Торпедо» (Ржев). Со счетом 2:2 команды играли до последних минут, пока Ярослав Драгунов не поставил точку, забив победный гол. В финале «Экспресс» встретился с командой «Гладиатор» из Новгородской области. В упорной борьбе и со счетом 1:1 команды закончили основное время.

«В серии пенальти наша команда оказывается сильнее. "Экспресс" уверенно проводит соревнование, продемонстрировав дисциплину, слаженную командную работу и мастерство. За счет упорства, самоотдачи и воли к победе ребята одержали победы во всех матчах», - рассказала футбольная команда.

Лучший вратарь турнира - Степан Денисов; лучшим игроком команды признан Ярослав Драгунов; лучшим игроком турнира - Вячеслав Белоусов.