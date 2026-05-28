В третьем этапе чемпионата России по ралли в Пскове примут участие 50 спортивных экипажей

Третий этап «Татнефть» чемпионата России по ралли стартует в Пскове в пятницу, 29 мая. Гонка открывает гравийную часть сезона в российском ралли, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации автомобильного спорта Псковской области.

В 16.00 возле «Форд Плаза» на западе Пскова состоится церемония открытия соревнования, после чего 50 спортивных экипажей отправятся на трассу: им в пятницу предстоит пройти три скоростных участка, один из которых создан специально для зрителей на набережной в Палкино.

В 19:28 здесь будет дан старт Кубку «Про-спорт».

«Ралли "Псков 2026" ждёт зрителей», - отметили в федерации автомобильного спорта.