Всемирный день бега отмечают 3 июня

В 2009 году в США стартовал праздник, который с 2016 года приобрёл международный характер — Всемирный день бега (англ. Global Running Day). Отмечается он каждую первую среду июня и популярность его не случайна.

Родившийся в США и отмечавшийся всеми спортивными легкоатлетическими сообществами страны праздник был поддержан за рубежом. Это не просто праздник спортсменов-легкоатлетов. Очень скоро появилась идея сделать его всемирным, чтобы привлечь к бегу — как одному и простейших и наиболее доступных видов спорта, способствующему поддержанию здорового образа жизни, — миллионы простых людей по всему миру, а также поддержать тех, кто уже полюбил бег, и для кого он стал неотъемлемой частью жизни. Именно доступность и простота сделали бег столь популярным и распространённым видом спорта среди миллионов людей.

Официально проведённый впервые на международном уровне в 2016 году, через год праздник собрал участников более чем из 170 стран мира, став одним из самых масштабных спортивных мероприятий, пишет calend.ru.

Участие в празднике может принять любой человек или спортивное сообщество, причём это участие может быть как добровольным и свободным, так и официальным. Дело в том, что организаторы праздника создали собственный сайт globalrunningday.org, освещающий все мероприятия в рамках празднования Всемирного дня бега, его программу на текущий год. Любой человек, желающий официально принять участие в праздновании Всемирного дня бега может зарегистрироваться на сайте, сообщив о планируемой им к пробегу дистанции, а также месте пробега. Здесь же можно увидеть и перечень зарегистрированных участников и даже команд.

Основные мероприятия проходят под девизом «Обгоняя солнце». Этот проект был создан при участии руководителей IAAF (Международная Организация Легкоатлетических Федераций). Идея состоит в том, что участники праздника одновременно в разных часовых поясах проведут пробеги на одну милю, постепенно передавая эстафету от одного места на планете — другому, расположенному в следующем часовом поясе. Стартует пробег в Новой Зеландии, откуда переходит в Австралию, Японию, Европу, Африку, Южную и Северную Америку.

Все участники пробега имеют возможность участвовать в проводимом ежегодно и посвящённом Всемирному дню бега флешмобе, а также выложить в Сеть фотографии с забега со своим участием или участием своих друзей по хештегу #GlobalRunningDay. Это тоже один из способов реализовать основную идею праздника — объединить людей, любящих бег, по всему миру.

Каждый человек, осознающий ценность жизни и стремящийся соблюдать здоровый её образ, может также присоединиться к празднованию Всемирного дня бега. Для этого просто необходимо надеть кроссовки и пробежать любое расстояние, выбранное для себя самостоятельно.

Каждый спортсмен-легкоатлет призывает начинающих бегать людей «втягиваться» в занятия постепенно, соблюдая определённые правила, а также учитывая индивидуальные особенности человека, его физическое состояние, чтобы занятия бегом приносили только пользу и радость, а не огорчали травмами и усталостью.

Кстати, ежегодно в России проходит и свой День бега, известный как «Кросс нации». Он проводится в сентябре.