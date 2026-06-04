Первый этап строительства спортплощадки для ГТО завершили в Новоржеве

Первый этап создания малой спортивной площадки ГТО завершили в Новоржеве, сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова в соцсети «ВКонтакте».

«Это не просто строчка в отчёте — это реальный шаг к тому, чтобы создать ещё одну площадку для тех, кто заботится о своем здоровье. Специалисты ООО "Техдорстрой" качественно и в срок выполнили работы по подготовке основания площадки — строго по муниципальному контракту. Финансирование этого этапа, а это 756 тысяч рублей, было выделено из бюджета нашего округа. Приёмка работ осуществлена в срок», - сообщила Любовь Трифонова.

По ее словам, следующий этап — закупка и монтаж спортивно‑технологического оборудования. Эту обязанность возьмёт на себя областной Центр спортивной подготовки. Финансирование поступит из регионального и федерального бюджетов в рамках проекта «Развитие физической культуры и массового спорта».

«Такое взаимодействие - прекрасный пример того, как работает единая команда: местный уровень — готовим площадку и создаём условия; региональный и федеральный уровни — обеспечивают оснащение по современным стандартам. Скоро здесь будут звучать смех детей, разговоры друзей, аплодисменты за успешно сданные нормативы. Мы создаём не просто площадку — мы создаём традиции активного и здорового Новоржева! Друзья, следите за новостями. Работаем дальше», - добавила Любовь Трифонова.