Фестиваль уличных видов спорта вновь пройдёт в Пскове в День молодёжи

Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» состоится 27 июня, в День молодёжи России, в псковском скейт-парке в сквере Александра Невского, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

В течение всего дня пройдут соревнования по нескольким направлениям уличного спорта. Помимо состязательной части, для гостей подготовили развлекательную программу с приглашёнными гостями, музыкой и другими уличными развлечениями. Организаторы рассчитывают, что фестиваль будет интересен не только молодёжи, но и посетителям всех возрастов.

«В этом году фестиваль снова стал частью Всероссийского дня молодёжи при поддержке Росмолодёжи, – отметила организатор Мария Каменская. – Мы рады стать одной из главных площадок празднования в Пскове, где каждый сможет раскрыть свои таланты в сфере активного образа жизни и спорта».

Регистрация на фестиваль будет открыта позднее.