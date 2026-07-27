Фестиваль сапсерфинга «Псков Сап Фест». ФОТОРЕПОРТАЖ

Фестиваль сапсерфинга «Псков Сап Фест», приуроченный ко Дню города, прошел 26 июля на Набережной реки Великой в Пскове.

Мероприятие стартовало на Набережной реки Великой. Глава города Пскова Борис Елкин выступил с приветственным словом, которое дало старт движению колонны сапсерферов по реке Великой. В заплыве на сапах принимали участие многие косплееры и люди в конкурсных одеяниях, начиная от образов русских девушек в кокошниках и Гринча (главный герой фильма «Гринч - похититель Рождества режиссера Рона Ховарда»), заканчивая лягушками, лисами и на’ви из серии фильмов «Аватар».

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На фестивале вручили победителям фотоконкурса и конкурса костюмов подарки, в том числе брендированные сапборды. Победителей конкурса костюмов определили эксперты в сфере косплея, дизайна и актерского мастерства. Параллельно для всех присутствующих работал диджейский сет. Гости фестиваля смогли посетить различные интерактивные площадки, а также принять участие в конкурсе костюмов. Выступление музыкальной группы «Авеню» завершило фестиваль сапсерфинга «Псков Сап Фест».

Подробнее в фоторепортаже Анны Тягуновой.