Псковские спасатели заняли 7 место на Спартакиаде МЧС в Великом Новгороде

Подведены итоги соревнований по легкой атлетике в рамках Спартакиады Главных управлений МЧС России СЗФО 2026, сообщили Псковской Ленте Новостей в МЧС Псковской области.

Фото: МЧС Псковской области

В Великом Новгороде прошли соревнования первого этапа Спартакиады МЧС России среди территориальных органов Северо-Западного федерального округа по лёгкой атлетике.

‍В соревнованиях приняли участие 10 команд главных управлений СЗФО. Мужчины преодолели дистанцию 3 000 метров, а женщины 1 000 метров. Спортсмены боролись за каждую секунду, стремясь показать лучший результат.

В общекомандном зачёте команда главного управления МЧС России по Псковской области заняла седьмое место.

В личном зачете следует отметить успешное выступление участника команды Артура Бугаева, занявшего четвертое место и уступившего бронзовому призеру всего одну секунду.

Целями соревнований являлись повышение физической и профессиональной подготовки сотрудников МЧС России, определение сильнейшей команды СЗФО по легкой атлетике и отбор лучших спортсменов в сборную МЧС России от СЗФО.