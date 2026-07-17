Николай Козловский: «Луки-Энергия» — это команда, созданная для развития массового спорта

Футбольный клуб «Луки-Энергия» был возрождён в ноябре 2013 года. В процесс становления и развития команды включилась не только городская власть, но и промышленные предприятия, сообщил глава Великолукского муниципального округа Николай Козловский в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Николай Козловский / Мах

Для возрождения футбольного клуба «Луки-Энергия» были и есть все возможности: реконструированный стадион «Экспресс» и городская детско-юношеская школа, готовящая кадры для команды. Тренерский штаб профессионально подошёл к комплектованию футбольной команды.

На первой рабочей группе назначили главный тренер команды. На тот момент им стал директор великолукской школы «Экспресс» Сергей Поварещенков. Сегодня тренер продолжает работать в системе клуба «Луки-Энергия».

Дебют команды в турнире любительской лиги состоялся в сезоне 2014 года. Спустя три года команда Великих Лук стартовала в группе «Запад» Профессиональной футбольной лиги. В этот период главным тренером команды стал Сергей Осадчук. Он тренировал великолукских футболистов до начала 2026 года. За этот период он достиг определённых успехов и сделал значительный вклад в развитие великолукского футбола.

Сегодня команда продолжает выступать в профессиональной лиге. В 14 матчах нынешнего сезона команда набрала 32 очка и по итогам четырнадцатого тура занимает второе место в турнирной таблице. Такого весомого успеха в восьми предыдущих профессиональных сезонах «Луки-Энергия» не добивалась. Данным результатам команды способствовало много факторов, в том числе обновление тренерского состава.

Сегодня главным тренером команды является опытный специалист, не один год возглавлявший футбольный клуб «Динамо-Владивосток», Михаил Сальников. Генеральным директором стал Танцюра Владимирович, ранее занимавший должность спортивного директора махачкалинского «Анжи».

Во время футбольной межсезонной паузы в составе «Луки-Энергии» произошли кадровые перемены. Команду покинул ряд иногородних футболистов. Клуб включил в заявку на сезон 2026 года новых игроков, девять из которых – воспитанники великолукской школы олимпийского резерва «Экспресс». К тренировочному процессу основной команды также привлекаются юные футболисты команд «Экспресс» – участники первенства Юношеской футбольной лиги Северо-Запада.

В этом году также впервые создана команда дублёров. Главная задача «Луки-Энергии-2» – «выращивать» игроков для основной команды. Также к организации тренировочного процесса привлекаются спортивные врачи и реабилитологи, проводятся регулярные тренировочные сборы.

Число поклонников команды «Луки-Энергия» растет. Увеличилась посещаемость домашних матчей на стадионе «Экспресс».

«"Луки-Энергия" — это команда, созданная для развития массового спорта. Это не просто футбольный клуб, а важная часть спортивной жизни нашего города, которая объединяет людей разных поколений, вдохновляет детей и молодежь на занятия спортом. Для многих юных великолучан футболисты «Луки-Энергии» становятся настоящим примером того, что упорный труд, дисциплина и любовь к своему делу помогают добиваться высоких результатов. Именно поэтому поддержка команды — это вклад в здоровое, активное и успешное будущее Великих Лук. Сегодня у команды, тренерского состава, руководства амбициозные планы и цели. От всей души желаю клубу и тренерскому составу успеха, профессионального роста и красивого, результативного футбола! Благодарю спортсменов и их наставников за самоотдачу, веру в великолукский футбол и вклад в его развитие», — резюмировал Николай Козловский.