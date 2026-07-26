Команда Псковской станции скорой помощи заняла первое место в профсоюзном заезде на «Драконах»

Команда первичной профсоюзной организации ГБУЗ ПО «Псковская станция скорой помощи» приняла участие в профсоюзном заезде на «Драконах» и пришла к финишу первой вчера, 25 июля, сообщили представители скорой помощи в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Псковская станция скорой помощи / «ВКонтакте»

Участники соревнований поделились, что слаженность, скорость и мощь помогли им победить в заезде на на «Драконах», ведь все эти качества идеально описывают тех, кто каждый день мчится на помощь, а тогда мчался к победе.

«Огромное спасибо каждому участнику нашей команды за волю к победе, за синхронность ударов весел и за заряд позитива! Вы доказали, что скорая помощь — самая быстрая не только на вызовах, но и на воде!» — прокомментировали в посте во «ВКонтакте».

Отдельную благодарность сотрудники станции скорой помощи выразили организаторам профсоюзного мероприятия за праздник, драйв и отличное настроение.