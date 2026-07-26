Спортивный фестиваль для ветеранов СВО состоится в Великих Луках 15 августа

Спортивный фестиваль «Сила единства», приуроченный к 96-летию Воздушно-десантных войск пройдёт в Великих Луках 15 августа. Как сообщил Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Мах, спортивное мероприятие объединит ветеранов боевых действий и специальной военной операции, людей с ограниченными возможностями здоровья, молодёжь и всех, кто выбирает активный образ жизни.

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Фестиваль проводится в рамках партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных», одна из главных задач которого — развитие и популяризация спорта, создание возможностей для занятий физической культурой и воспитание сильного характера у подрастающего поколения.

Особое значение имеет участие ветеранов СВО. Для многих спорт становится важной частью физической и психологической реабилитации, помогает вновь почувствовать командное плечо, обрести уверенность и поставить перед собой новые цели.

В программе фестиваля будут представлены соревнования по армрестлингу, пауэрлифтингу, волейболу сидя, дартсу, стрельбе из лука, нардам и гонки дронов. Также пройдут мастер-классы по управлению беспилотниками и практической стрельбе.

Мероприятие состоится в спортивном комплексе «Стрелец» на улице Ботвина, дом 4. Торжественное открытие пройдёт в 10:00.