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ФК «Луки-Энергия» потерпел первое поражение в сезоне

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Футбольный клуб «Луки-Энергия» с поражения начал второй круг первенства России. В воскресенье, 26 июля, великолучане в гостях уступили «Космосу» из Долгопрудного. Счет матча — 2:1.

Изображение сгенерировано нейросетью

Это поражение стало для команды из Псковской области первым в нынешнем сезоне.

Напомним, в первом круге «Луки-Энергия» одержала девять побед и пять раз сыграла вничью. Несмотря на неудачу в Подмосковье, великолукские футболисты сохранили за собой второе место в турнирной таблице второй лиги (дивизион Б, группа 2). У команды 32 очка. У лидера — «Динамо-СПб» — на одно очко больше.

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