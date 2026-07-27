ФК «Луки-Энергия» потерпел первое поражение в сезоне

Футбольный клуб «Луки-Энергия» с поражения начал второй круг первенства России. В воскресенье, 26 июля, великолучане в гостях уступили «Космосу» из Долгопрудного. Счет матча — 2:1.

Изображение сгенерировано нейросетью

Это поражение стало для команды из Псковской области первым в нынешнем сезоне.

Напомним, в первом круге «Луки-Энергия» одержала девять побед и пять раз сыграла вничью. Несмотря на неудачу в Подмосковье, великолукские футболисты сохранили за собой второе место в турнирной таблице второй лиги (дивизион Б, группа 2). У команды 32 очка. У лидера — «Динамо-СПб» — на одно очко больше.