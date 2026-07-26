Пскович вошел в тройку лучших судей и комиссаров по итогам баскетбольного сезона 2025-2026

Список лучших судей и комиссаров по итогам сезона 2025-2026 появился на ресурсах Российской федерации баскетбола. В числе номинантов оказался и член Совета псковской федерации, спортивный судья всероссийской категории Денис Аторин, сообщила в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» Псковская региональная федерация баскетбола.

Фотографии: Псковская региональная федерация баскетбола / «ВКонтакте»

В тройку лучших судей Высшей лиги (мужские команды) вошли Даниил Антонов из Москвы, Данил Шебаршинов из Санкт-Петербурга и Денис Аторин из Пскова.