В новом фиджитал-центре в Пскове прошли первые соревнования. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

Современную высокотехнологичную, многофункциональную площадка построена в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» при софинансировании региона и муниципалитета. Так Михаил Ведерников вместе с главой Пскова Борисом Елкиным посетили новый объект и ознакомились с его возможностями.

Фиджитал-центр объединяет цифровое и спортивное пространство: внутри расположился VR‑зал, зона игровых приставок, компьютерный сектор и медицинский кабинет, в открытой части – мини‑футбольное поле для игры 5х5, площадка для стритбола и воркаут‑зона.

«В этот день в зоне VR фиджитал-центра проходили соревнования по ритм-симулятору. Чтобы победить, участникам необходимо максимально точно повторять предлагаемые движения.Здесь у Пскова уже есть своя звезда – Арсений Тимофеев три года подряд становится лучшим в СЗФО, а в октябре поедет на Всероссийский этап в Сочи», – подчеркнул губернатор.

В соседнем помещении собрались участники и болельщики соревнований по фиджитал‑двоеборью: мастерство владения мячом киберспортсменам нужно показать не только в виртуальном мире, но и на реальной площадке. Также в центре состоялись соревнования по компьютерному спорту. Ребята из региона сразились с командой из Новгорода в дисциплине «Counter‑Strike».

«Убежден, новая площадка совсем скоро станет настоящим центром притяжения псковской молодёжи», – резюмировал Михаил Ведерников.