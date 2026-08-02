Пскович преодолел более 10 тысяч километров во время своего путешествия во Владивосток

Велосипедист Дмитрий Жуков преодолел 10 225 километров за 74 дня во время своего путешествия из Пскова во Владивосток. Об этом 2 августа он рассказал в группе «Велик и рюкзак» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Велик и рюкзак» / «ВКонтакте»

Дмитрий Жуков провел 66 ночей в палатке и семь ночей в гостях. На поездку велосипедист потратил 78 934 рубля. Маршрут охватил семь часовых поясов и 18 регионов страны. Путешественник назвал эту поездку «самым интересным приключением в жизни». Он описал теплый весенний старт, утренние морозы, снег в придорожной канаве на Кировской земле и Уральские горы. Далее путь пролегал через равнину до Новосибирска, Култукский перевал, горный участок вдоль Байкала, степи и горы Бурятии, гостеприимную Читу, малозаселенный участок до Хабаровска и влажный Приморский край.

Дмитрий Жуков употребил в пищу более 15 килограммов гречневой крупы, 66 банок тушенки, килограммы арахиса и фиников. Он израсходовал всего семь баллонов газа. В пути велопутешественник поменял задний тормозной тросик и получил один прокол колеса. Он также заменил пять сломанных спиц в заднем колесе. После семи тысяч километров пути он планово поменял переднюю звезду, цепь и кассету.

Дмитрий Жуков выразил признательность родным, близким и особенно жене за поддержку. Он также поблагодарил людей, которых встретил в пути: велосипедистов, пешую путешественницу, водителей и дальнобойщиков. «Всем им огромная благодарность за отзывчивость. Каждый в памяти навсегда», — написал он. Также велопутешественник отдельно отметил финансовую помощь: «Ваш денежный вклад позволил мне чувствовать себя в пути финансово защищённым». Производитель велосипеда SHULZ также получил благодарность, так как «в очередной раз доказал свою состоятельность».

Дмитрий Жуков анонсировал дальнейшую работу над контентом: «А дальше ещё тонны видео файлов, которые нужно собрать в ролики. Зима в сообществе обещает быть горячей».

«Поэтому подписывайтесь на уведомления, чтобы не пропустить посты и видео, и на сообщество, если ещё по каким-то причинам этого не сделали. Могу пообещать, что дальше тоже будет интересно! Буду выкладывать посты о своих активностях. Велопокатушки, пешие походы, и другие интересности. Спасибо, что остаётесь со мной!» - призвал он.