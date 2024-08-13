Спорт

Кто и зачем закрыл популярный бассейн в Пскове

Старейший бассейн Пскова «Барс» не открылся после летних каникул. Очередной плавательный сезон воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Барс» начнут в других бассейнах города. О том, что случилось с главным местом тренировок юных пловцов, Псковской Ленте Новостей рассказал и.о. председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Сергей Бухаров.

Главное - безопасность

Речь идет о временной приостановке работы большого бассейна для плавания в связи с проблемами, которые препятствуют эксплуатации. «Ситуация неприятная. «Барс» - это школа олимпийского резерва, у них серьезный уровень подготовки. Но меры безопасности - это главное, и мы их не можем игнорировать. Поэтому было принято такое решение», - отметил Сергей Бухаров.

По его словам, чаша большого бассейна нуждается в капитальном ремонте, о необходимости которого стало известно еще несколько лет назад. «Определенные проблемы были выявлены при обследовании чаши бассейна в 2021 году. В связи с этим была разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт чаши. В этом году была пройдена государственная экспертиза: документы готовы, ведется поиск источников финансирования для проведения капитального ремонта. При этом вопрос состояния бассейна всегда находился на контроле», - напомнил Сергей Бухаров.

В конце плавательного сезона, в мае этого года, по инициативе администрации школы «Барс» городской администрацией была создана комиссия, которая провела обследование чаши бассейна и обнаружила большое количество протечек. «Комиссия приняла решение: на время приостановить работу бассейна, чтобы изучить все моменты и дать рекомендации, в том числе, по электроснабжению. К 1 августу была набрана чаша бассейна, и оказалось, что ситуация ухудшилась - протечек стало больше. Необходимо дополнительное обследование, более серьезное, которое требует и времени, и определенных затрат. Речь идет об угрозе для жизни и здоровья детей. Поэтому работу бассейна мы временно останавливаем, пока экспертиза не будет закончена», - пояснил и.о. председателя комитета по физической культуре.

Временная мера

В связи с этим занятия детей из спортивной школы «Барс» будут проходить в других бассейнах Пскова. «В приоритете - бассейн ПсковГУ «Универсант» как самый удобный для посещения. Также ведем переговоры с другими бассейнами города. В ближайшие дни у нас будет окончательное понимание по местам занятий, по расписанию, которые обязательно администрация школы «Барс» объявит родителям и тренерскому составу», - сказал Сергей Бухаров.

Речь идет о 470 воспитанниках спортивной школы старше 8 лет, занятия которых проходили в большом бассейне глубиной от 1,2 до 4,5 метров. Малый бассейн, где занимаются дети в возрасте от 5 до 8 лет, работает без изменений. «Спортивный зал тоже работает. Изменения касаются только большой чаши бассейна, где занималась старшая школа», - пояснил и.о. председателя комитета по физической культуре.

Поискать другое место для занятий придется и посетителям платных групп здоровья, тренировки которых проходили в вечернее время. «Мы в первую очередь, беспокоимся о воспитанниках спортивной школы и их перераспределим. Любителям плаванья, детям и взрослым, придется пока посещать другие бассейны», - отметил он.

«Эта мера временная. Возможно, по результатам дополнительной экспертизы нам скажут, что мы излишне опасаемся. Будем по ситуации реагировать. Но параллельно ищем финансовые источники на капитальный ремонт чаши. Ремонт все равно нужен!» - уверен Сергей Бухаров.

Ремонт нужен

Здание Дома спорта сдано в эксплуатацию в 1970 году. При этом масштабные ремонтные работы в здании проводились только в 2010-2012 гг. В ходе реконструкции были отремонтированы раздевалка с душевыми кабинами, зрительские трибуны, полностью заменена система водоподготовки, установлены современные фильтровальные установки, оснащенные автоматической функцией контроля за процессом фильтрации воды и дозировки реагентов. Также был проведен текущий ремонт чаши бассейна. Но, по-видимому, конструкция нуждается в более основательном капитальном ремонте.

Согласно проекту, в рамках капремонта планируется замена покрытия и укрепление металлическими конструкциями чаши бассейна.

«О конкретных сроках дополнительной углубленной экспертизы не готов говорить. Мы не ограничиваем себя во времени. Нужно провести качественное исследование, по окончании которого будет принято решение: вернутся дети в этом году в бассейн или продолжат заниматься в других местах, пока не будет выполнен капитальный ремонт чаши бассейна», - заключил Сергей Бухаров.

Юные спортсмены и их родители ждут результатов экспертизы. Псковская Лента Новостей также продолжит внимательно следить за развитием событий.

Светлана Синцова