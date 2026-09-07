В пятерке лучших: псковская команда по хоккею на траве дебютировала с хорошим результатом

Псков впервые принял один из этапов Чемпионата России по хоккею на траве 5 на 5. Несмотря на то, что это новая для региона спортивная дисциплина, в соревнованиях всероссийского уровня, которые прошли с 4 по 6 сентября на стадионе «Локомотив», принимала участие и псковская сборная. О том, как выступили наши спортсмены, кто занимается развитием хоккея на траве в регионе и какие перспективы у этого вида спорта, узнала Псковская Лента Новостей.

Молодой вид спорта

Хоккей на траве для Псковской области - совсем молодой вид спорта. Официальной точкой отсчета для этой дисциплины в регионе стало открытие областной Федерации хоккея на траве в январе этого года. Инициатором развития этой дисциплины в регионе стал вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы Антон Мороз, который является президентом Федерации хоккея на траве России (ФХТР).

При поддержке Федерации в начале года была создана псковская команда. И уже в сентябре областной центр принимает один из туров Чемпионата России по хоккею на траве 5 на 5.

В отличие от классического хоккея на траве эта дисциплина предполагает игру на небольшом поле площадью 40 на 20 метров и небольшие по численности команды - по пять человек (четыре игрока и вратарь).

«Мы готовились к этому событию. Начали с Гдова, первые показательные выступления провели там. После этого добрались до города Пскова. И сегодня в областном центре проводим один из трёх этапов Кубка России по хоккею на траве 5 на 5. Это дисциплина, которая уже становится олимпийским видом спорта», - рассказал Антон Мороз.

Чемпионат России по хоккею на траве среди мужских команд проходит в три тура. Первый состоялся весной в Санкт-Петербурге. Второй - в Пскове. И завершатся соревнования финальным туром в городе Азов Ростовской области.

Во втором туре Чемпионата приняли участие семь команд. «Это спортсмены со всей территории Российской Федерации - представлены и южные регионы, и Уральский, и Центральный федеральные округа. И, естественно, команда Пскова, которая в этом году, несмотря на то, что выступала первый раз, попала в пятерку, что является очень неплохим результатом», - подчеркнул Антон Мороз.

Успехи псковских спортсменов отметил и главный судья соревнований Сергей Смирнов. «Псковская команда - молодая, но выступает достойно. В первом туре она одержала две победы, в этом - одну победу, и одну игру сыграла вничью. По итогам двух туров занимает почетное пятое место. Это хороший результат», - сказал он.

Проигравших нет

За борьбу на поле и спортивные достижения участников соревнований поблагодарили на торжественной церемонии закрытия второго тура Чемпионата России по хоккею на траве пять на пять среди мужских команд.

«Рад всех приветствовать на Псковской земле. Надеюсь, что первый блин у нас не вышел комом и что мы в дальнейшем будем здесь с вами встречаться, - сказал Антон Мороз, обращаясь к командам. - Сегодня, действительно, были очень интересные игры и много эмоций. Естественно, есть свои лидеры, но проигравших точно нет в турнире!»

Президент Федерации хоккея на траве России отметил, что игра ребят вызвала интерес псковичей к хоккею на траве и даже вопросы от жителей города о том, куда записать детей, чтобы они занимались этим видом спорта.

Министр спорта Псковской области Лилия Аюпова поблагодарила Федерацию хоккея на траве России «за доверие и выбор Пскова для проведения соревнований». «Отдельное слово благодарности хочу выразить президенту Федерации Морозу Антону Михайловичу за то, что он развивает данный вид спорта в Псковской области. Спасибо огромное всем участникам, организаторам. Проведенные соревнования - это результат работы огромной слаженной команды», - сказала она.

А депутат Законодательного собрания Псковской области Алексей Севастьянов признался, что «сегодня открыл для себя хоккей на траве». «Двадцать лет своей жизни как спортсмен я отдал хоккею на льду, двадцать лет как руководитель детской школы - отдал футболу. Сегодня у меня всё сошлось. Я для себя воочию открыл хоккей на траве - настоящий вид спорта, заслуживающий большое уважение. В первую очередь, спасибо спортсменам и тренерскому составу, А также - Антону Михайловичу, человеку, который привёз этот вид спорта в Псков», - сказал он.

Алексей Севастьянов выразил уверенность, что этот новый вид спорта «здесь приживётся». «Спасибо за красивую игру», - добавил он.

«Очень интересную, захватывающую, местами эмоциональную игру» отметил и почетный гость соревнований - чемпион мира и Европы по плаванию Владислав Гринев. Спортсмен пожелал участникам не останавливаться на достигнутых результатах, а новому виду спорта - развиваться и становиться еще популярнее.

Еще загремим!

Что касается развития хоккея на траве в Псковском регионе, то к этому есть все предпосылки. Во-первых, у нас много талантливых спортсменов. «Ребята все молодые, у них есть потенциал», - сказал главный судья соревнований Сергей Смирнов.

Во-вторых, для нового вида спорта будет создана вся необходимая инфраструктура. «Уже закуплено оборудование по созданию нового поля на территории Псковского региона», - рассказал Антон Мороз.

По его словам, Федерация хоккея на траве вместе с правительством Псковской области определяет место, где это поле будет расположено. «Возможно, как раз оно появится на стадионе «Локомотив». В конце сентября мы уже приступим к монтажу и установке оборудования», - сообщил Антон Мороз.

Руководитель Федерации хоккея на траве уверен, что динамичный вид спорта придется по душе псковичам. «Сегодня во время игры команд к нам подходили заинтересованные ребята из соседних учебных заведений, которым вид спорта понравился, и они готовы принимать участие в его развитии. Думаю, что в ближайшее время мы сможем не просто поставить поле, а уже полноценно представлять Псковский регион на карте хоккея на траве России. А с учётом того, что мы теперь допущены до мировых соревнований с флагом и с гимном, будем рассчитывать, что псковские спортсмены войдут в состав нашей сборной и будут представлять сборную Российской Федерации на Олимпийских играх», - отметил он.

По словам Антона Мороза, хоккей на траве 5 на 5, соревнования по которому проходили в Пскове, развивается в стране всего три года. «Мы подготовили сертифицированных тренеров, которые будут работать в Псковской области, у ребят хорошие физические данные. Вполне реально собрать достойную команду, которая будет представлять регион на территории страны, как наши коллеги из Санкт-Петербурга, Ростовской и Московской областей и Татарстана, которые сегодня являются лидерами. За два года делаются достаточно серьёзные команды, которые в состоянии показывать результаты не только на российском, но и на мировом уровне», - добавил он.

В успехе псковской команды уверены не только представители Федерации хоккея на траве. «Я искренне рад, что новый вид спорта пришёл к нам, на нашу Псковскую землю. Да, для нас он новый. Но, думаю, что он найдёт своих поклонников, своих спортсменов. И уверен, что пройдёт время, и мы ещё загремим - с хорошей стороны - в этом виде спорта», - сказал по итогам чемпионата Алексей Севастьянов.

Итого: первые шаги сделаны, а значит все получится. Дебютное выступление в Чемпионате России уже принесло неплохой результат, а благодаря поддержке Федерации, властей и энтузиазму спортсменов, у региона есть все шансы стать новой точкой на карте отечественного и даже мирового хоккея на траве.

Светлана Синцова

Фото Андрея Николаева, Константина Красильникова