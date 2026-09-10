Принять участие в соревновании по ходьбе могут псковичи в составе команды облсовпрофа

Псковский областной совет профсоюзов присоединился к всероссийским командным соревнованиям по фоновой ходьбе «Человек идущий — 2026», сообщили представители облсовпрофа в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Псковский областной совет профсоюзов / «ВКонтакте»

Как отметили в Псковском облсовпрофе, данные соревнования — это возможность проявить спортивный дух, укрепить здоровье и внести свой вклад в общий командный результат.

В этом году соревнования проходят в два этапа. В предварительный этап, который пройдет с 1 по 20 сентября, входят регистрация и формирование команд, а также знакомство с приложением соревнования.

Основной зачетный этап пройдет с 27 сентября по 27 октября, и именно в эти дни каждый шаг участника пойдет в официальный рейтинг команды.

Присоединиться к команде Псковского облсовпрофа можно, следуя инструкции: необходимо скачать приложение «Человек идущий» на свой смартфон, затем в поиске найти команду по названию: СОП Псковский облсовпроф, после чего подать заявку и стать частью профсоюзной команды.