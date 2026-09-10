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«Луки-Энергия» обыграла «Урал» и вышла в следующий раунд Кубка России

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Футбольный клуб «Луки-Энергия» одержал победу над «Уралом» (Екатеринбург) в матче четвертого раунда Кубка России. Встреча, прошедшая в Великих Луках под проливным дождем, закончилась со счетом 2:1, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: ФК «Урал»/ сообщество ВКонтакте

Голы у хозяев поля забили Николай Эджибия (17-я минута) и Джамал Дибиргаджиев (48-я). Гости сократили разрыв в счете уже в добавленное арбитром время в результате добивания после пенальти. Благодаря победе «Луки-Энергия» вышла в следующий раунд соревнований.

 

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