«Луки-Энергия» обыграла «Урал» и вышла в следующий раунд Кубка России

Футбольный клуб «Луки-Энергия» одержал победу над «Уралом» (Екатеринбург) в матче четвертого раунда Кубка России. Встреча, прошедшая в Великих Луках под проливным дождем, закончилась со счетом 2:1, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: ФК «Урал»/ сообщество ВКонтакте

Голы у хозяев поля забили Николай Эджибия (17-я минута) и Джамал Дибиргаджиев (48-я). Гости сократили разрыв в счете уже в добавленное арбитром время в результате добивания после пенальти. Благодаря победе «Луки-Энергия» вышла в следующий раунд соревнований.