«Вы — герои»: в Пскове прошла гонка «Тропа зверя»

Спортивное мероприятие «Тропа зверя» — гонка с препятствиями, призванная популяризировать активный образ жизни и выявить сильнейших атлетов, — прошла у торгового центра «Сфера» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы — клубы «С-фитнес» и «Супер-фитнес».

Фотографии предоставили в клубе «С-фитнес»

«Это было мощно. Спасибо всем, кто решился и вышел на этот старт. Вы - герои», — обратились к участникам организаторы.

Спортсмены также активно делились эмоциями в комментариях. «Впечатлений - море. Покрышка оказалась тяжелее, чем выглядит, берпи с прыжком - это отдельный вид удовольствия. Но все реально круто!» — отметил участник Спартак Губарев.

Для еще одного участника старт стал дебютным. «Спасибо за организацию мероприятия. Впервые в этом участвовал, очень понравилось! Буду принимать участие еще», — подчеркнул Константин Всеволодович.

Данным мероприятием организаторы хотят привлечь внимание к гонкам с препятствиями, способствовать развитию физической культуры и спорта среди горожан, помочь участникам соревнования укрепить здоровье и повысить уровень физической подготовки, а также определить лучших спортсменов в индивидуальном и командном зачетах.