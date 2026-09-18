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Фестиваль чемпионов «Игры ГТО» пройдет в Пскове и Великих Луках 10 октября

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Фестиваль чемпионов «Игры ГТО» в Пскове и Великих Луках проведут министерство спорта Псковской области и клуб «Супер фитнес» 10 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-клубе.

Фото здесь и далее: сообщество «Гонки с препятствиями. Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Мужчин и женщин в возрасте от 20 до 59 лет приглашают проверить свои физические возможности и принять участие в массовом спортивном событии. Жюри распределит участников по четырем возрастным группам: 20–29, 30–39, 40–49 и 50–59 лет. Победителей наградят отдельно среди мужчин и женщин в каждой возрастной категории.

Программа включает пять испытаний «Классики ГТО».

Участники выполнят прыжок в длину с места, сделав пять попыток с нормативом 180 сантиметров для мужчин и 160 сантиметров для женщин. Затем сделают 25 отжиманий для мужчин и 15 отжиманий для женщин. После этого мужчины выполнят рывок гири весом 16 килограммов 20 раз, а женщины сделают приседания с гирей весом 8 килограммов 15 раз. Далее участники выполнят упражнения на пресс, сделав 30 повторений для мужчин и 20 повторений для женщин.

В завершение программы участники выполнят десять подтягиваний для мужчин и восемь подтягиваний для женщин.

Мероприятие пройдёт на двух площадках: в клубе «Супер фитнес», расположенном в Пскове по адресу: Рижский проспект, дом 16; и в клубе «С-Фитнес» в Великих Луках, находящемся по адресу: Октябрьский проспект, дом 65.

Участие в фестивале бесплатное, зарегистрироваться можно в сообществах клуба «Супер фитнес» и в группе «Гонки с препятствиями. Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

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