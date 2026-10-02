Первенство по вольтижировке пройдет в псковской деревне Писковичи 3 октября

Первенство региона по вольтижировке пройдет в Писковичах в конноспортивном клубе «Возрождение» 3 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» Надежда Антонова.

Вольтижировка — дисциплина конного спорта, в которой спортсмен, пара или группа спортсменов выполняют гимнастические и акробатические упражнения на движущейся лошади.

Соревнования пройдут с 9:00 по 11:00 на базе конноспортивного клуба «Возрождение». В них примут участие спортсмены Псковской области от 7 до 14 лет.

Соревнования пройдут в трёх возрастных категориях: CVNB — дети до 8 лет, CVNK — участники 9–12 лет и CVN Ch — участники 12–14 лет. Спортсмены выступят с обязательной и произвольной программами.

Победители получат грамоты, медали и кубки.