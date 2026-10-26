Более 100 спортсменов приняли участие в Третьем открытом Кубке Федерации джампинг-фитнеса в Пскове

Более 100 спортсменов приняли участие в Третьем открытом Кубке Федерации джампинг-фитнеса Пскова и Псковской области. Соревнования прошли в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в категории соло и групповых выступлениях от 3 до 15 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фотографии: Федор Егоров

Для участия в мероприятии приехали спортсмены из других регионов — Москва, С-Петебург и Ленинградская область, Тула, Печоры и др. А участие команды из Белоруси придало кубку международный статус.

Соревнования оценивала судейская бригада под руководством главного судьи ФДФ Росии Дарины Торсеевой и жюри под руководством председателя тульского регионального отделения ФДФ — Егоровой Наталии.

«В Пскове прошла огненная номинация Jumping STAR! Настоящая битва на выносливость, технику и синхронность за презентером, учредителем ФДФ — Светланой Бугаковой . Это было незабываемо! Зрители, полные трибуны, подарки и фирменное мороженое для всех гостей от партнеров — этот праздник спорта запомнится надолго!» — резюмировали организаторы.