 
Спорт

Более 100 спортсменов приняли участие в Третьем открытом Кубке Федерации джампинг-фитнеса в Пскове

0

Более 100 спортсменов приняли участие в Третьем открытом Кубке Федерации джампинг-фитнеса Пскова и Псковской области. Соревнования прошли в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в категории соло и групповых выступлениях от 3 до 15 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фотографии: Федор Егоров

Для участия в мероприятии приехали спортсмены из других регионов — Москва, С-Петебург и Ленинградская область, Тула, Печоры и др. А участие команды из Белоруси придало кубку международный статус. 

Соревнования оценивала судейская бригада под руководством  главного судьи ФДФ Росии  Дарины Торсеевой и жюри под руководством председателя тульского регионального отделения ФДФ —  Егоровой Наталии. 

«В Пскове прошла огненная номинация Jumping STAR! Настоящая битва на выносливость, технику и синхронность за презентером, учредителем ФДФ — Светланой Бугаковой . Это было незабываемо! Зрители, полные трибуны, подарки и фирменное мороженое для всех гостей от партнеров — этот праздник спорта запомнится надолго!» — резюмировали организаторы. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026