Псков примет XII юношеский турнир по тяжёлой атлетике Power Cup 

XII юношеский турнир по тяжёлой атлетике Power Cup состоится в Пскове 31 октября. Соревнования начнутся в 12:00 в спортивном зале школы №16 на Ленинградском шоссе, 49. Вход для зрителей свободный. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил президент Псковской региональной федерации тяжёлой атлетики Игорь Цветков.

По предварительным заявкам, в турнире планируют принять участие около 30 спортсменов из Псковской, Новгородской и Смоленской областей.

Юные тяжелоатлеты выступят в четырёх возрастных группах: 2018 года рождения, 2015–2017 годов рождения, 2012–2014 годов рождения и 2009–2011 годов рождения.

Особенностью нынешнего турнира станет проведение соревнований с учётом новых весовых категорий, введённых Мировой федерацией тяжёлой атлетики. По словам Игоря Цветкова, участники впервые выступят в рамках этих категорий на турнире.

Ранее Power Cup проводился в международном формате, однако сейчас соревнования проходят без выездов за рубеж. Организаторами выступают Псковская региональная федерация атлетизма и комитет по делам молодёжи и спорта администрации города Пскова.

Посетить турнир и поддержать юных спортсменов смогут все желающие.