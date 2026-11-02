Встреча юных великолукских боксеров с чемпионом мира 2026 года состоялась в школе «Экспресс»

В здании великолукской спортивной школе «Экспресс» прошла встреча юных воспитанников великолукской школы бокса с чемпионом Европы и чемпионом мира 2026 года среди юниоров по боксу Кириллом Коршаковым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Спортсмен поделился с ребятами и их родителями историей своего пути к высоким достижениям: до бокса он семь лет занимался спортивной гимнастикой и только потом пришёл в бокс, о чем ни разу не пожалел – понял, что это именно его вид спорта. Дальше были десять лет упорных тренировок, работа над техникой и выработка умения справляться с волнением. Так постепенно он добился права участвовать в первенстве Европы.

Как поделился Кирилл Коршаков – там было по-настоящему волнительно, потому что это были первые большие международные старты. На первенстве мира спортсмен уже чувствовал себя увереннее. По словам Кирилла, огромную роль сыграла поддержка города и страны, ну и сам он трудился с полной самоотдачей – старался выкладываться на каждой тренировке без остатка.

Особый акцент на встрече сделали на роли наставников в достижении такого впечатляющего результата. Тренер Кирилла Коршакова Юрий Фёдоров, являющийся воспитанником легендарного Юрия Артемьева, рассказал, как вместе с Кириллом они развивали его сильные стороны, шлифовали тактику и технику. «Трудились и утром, и вечером – и эти труды дали свои плоды», – подчеркнул тренер чемпиона. Он искренне верит, что впереди у Кирилла новые вершины, в том числе олимпийские.

Директор школы олимпийского резерва «Экспресс», депутат Великолукской городской Думы Сергей Поварещенков в свою очередь отметил, что успешное развитие великолукского бокса – не только в наградах, но и в той атмосфере, которая создана в школе. На стенах размещены портреты чемпионов, на которых ребята смотрят каждый день и равняются, вдохновляются на свои собственные победы. Теперь ещё одним вдохновляющим примером стала победа Кирилла Коршакова. Это мотивирующий пример выкладываться на тренировках, упорно преодолевать трудности и верить в себя и всегда стремиться к высоким целям.

Председатель Комитета по физической культуре и спорту Сергей Чечелов назвал появление в городе боксёра международного уровня ярчайшим событием и прогрессом всего великолукского бокса.

На встрече звучали искренние слова благодарности тренерам, родителям, всем, кто верил и поддерживал чемпиона.