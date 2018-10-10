Туризм

Туроператор «Славянский тур» представил Псковскую область на 26-й Международной туристской выставке Inwetex

Туроператор «Славянский тур» представил Псковскую область на 26-й Международной туристской выставке Inwetex. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в компании, в рамках выставки «Славянский тур» представил федеральную программу «Живые уроки - туры для школьников.

Организованные группы школьников из Санкт-Петербурга уже побывали на «Живых уроках» в Псковской области, прибыв в Псков на «Ласточке». Также планируются обменные туры со школьниками из Москвы и Калининграда, и первая группа школьников из Калининграда приедет уже в ноябре.

Inwetex - крупнейшая туристская выставка на Северо-Западе России, которая ежегодно собирает более 300 представителей рынка туристических услуг из более чем 30 стран мира. В этом году форум проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», и новая площадка, обладающая первоклассными возможностями как выставочного, так и конгрессного характера, позволяет в значительной степени усилить деловую программу выставки.