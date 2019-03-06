Туризм

Новый эскиз Ганзейского знака представил псковичам Иван Цецерский

Новый эскиз Ганзейского знака, который установят в Пскове в преддверии XXXIX Международных Ганзейских дней, представил глава города Иван Цецерский. Как будет выглядеть знак, он рассказал на своей странице в соцсети Instagram.

«С учетом критических высказываний в некоторых СМИ и социальных сетях представляю новый эскиз Ганзейского знака, который появился в ходе консультаций, полученных от автора ганзейского логотипа Игоря Шаймарданова, за что ему спасибо», - рассказал глава Пскова. По его словам, «русская ладья держится на "волнах истории". Волны изображены в виде рукописных листов, повествующими о славных страницах истории Пскова и России».

«Композиция передает ощущение движения и пути, что связано со слоганом Псковских ганзейских дней "Путь навстречу". Цветовое решение приближено к установленным официальным цветам Ганзы. Муравленый цвет, который широко использовали псковские мастера еще с 16 века, поливая такой глазурью керамические изразцы - этот цвет ассоциируется также с водной стихией и лесами Пскова. И золотой цвет определяется как золото», - пояснил Иван Цецерский.

Также он добавил, что на изготовление Ганзейского знака на заводе требуется 3 - 4 месяца.

«Завод и меценаты ждут ответ не позднее 12 марта, иначе не получится успеть к 27 июня текущего года», - заключил глава Пскова.