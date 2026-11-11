Псковская область представила туристический потенциал туроператорам Китая

Псковская область вошла в число 15 российских команд, представивших свой туристический продукт ведущим туроператорам Китая. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.
Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / МАХ
Представители Министерства туризма Псковской области приняли участие в серии деловых встреч, презентаций и переговоров в Благовещенске и китайском городе Хэйхэ.
Китайские туроператоры высоко оценили туристический потенциал Псковской области, транспортную доступность и инфраструктуру региона.
«Псковская область, в свою очередь, готова к сотрудничеству с зарубежными партнерами и адаптации туристических маршрутов для иностранных гостей», - заключил губернатор.