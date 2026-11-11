 
Туризм

Псковская область представила туристический потенциал туроператорам Китая

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Псковская область вошла в число 15 российских команд, представивших свой туристический продукт ведущим туроператорам Китая. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / МАХ

Представители Министерства туризма Псковской области приняли участие в серии деловых встреч, презентаций и переговоров в Благовещенске и китайском городе Хэйхэ.

«Особый интерес у зарубежных партнёров вызвал межрегиональный маршрут, разработанный совместно с Новгородской областью, – путешествие-квест к загадкам русской души. Его участникам необходимо найти восемь ключей – черт национального характера», - отметил Михаил Ведерников.
 

Китайские туроператоры высоко оценили туристический потенциал Псковской области, транспортную доступность и инфраструктуру региона.

 

«Псковская область, в свою очередь, готова к сотрудничеству с зарубежными партнерами и адаптации туристических маршрутов для иностранных гостей», - заключил губернатор.

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