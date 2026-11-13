Гостевые дома под контроль: что даст региону новый эксперимент

Псковская область может присоединиться к эксперименту по стандартизации гостевых домов. С такой инициативой депутаты Законодательного Собрания области обратились в Государственную Думу в конце октября. Если регион включат в эксперимент, в Псковской области введут обязательную классификацию гостевых домов, которые будут заносить в специальный реестр. Чтобы в него попасть, владельцу придется доказать, что его объект размещения соответствует ряду параметров. Те же собственники, которые не смогут или не захотят привести свои дома в соответствие с новыми требованиями, не будут включены в реестр и потеряют возможность работать легально. Депутаты рассчитывают, что присоединение к эксперименту улучшит качество услуг проживания в регионе, повысит безопасность гостей, а также увеличит туристический поток и даст возможность претендовать на федеральные субсидии.

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Сейчас в эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов уже участвует 21 регион страны и территория «Сириус». Если Государственная Дума одобрит инициативу псковских депутатов, то наша область тоже войдет в этот список. Главная цель эксперимента - сформировать четкий правовой механизм регулирования деятельности индивидуальных жилых домов, которые предоставляют услуги временного размещения.

Как пояснили в управлении информационной политики областного правительства, наш регион заинтересован в участии в проекте, так как он поможет решить сразу несколько задач. Так, классификация гостевых домов позволит исключить «серую зону» на туристическом рынке.

«Сегодня под вывеской “гостевой дом” турист может столкнуться с объектами любого уровня - от комфортных до не соответствующих базовым санитарным и техническим нормам. Единые критерии устанавливают измеримые требования к материально-технической базе, персоналу и услугам», - объяснили в ведомстве.

Классификация включает обязательную проверку соответствия нормам пожарной безопасности и санитарным правилам, так что безопасность гостей повысится. Кроме того, присоединение к эксперименту поможет получить достоверную статистику. «Сейчас часть объектов не учитывается в общем объеме коллективных средств размещения, что ограничивает возможности региона по планированию туристской инфраструктуры и привлечению федерального финансирования», - рассказали в информуправлении.

Дом по новым правилам

Сейчас на территории Псковской области работает как минимум 87 гостевых домов. Больше всего их в Псковском, Печорском, Пушкиногорском, Себежском и Гдовском мунокругах. Такое расположение в ведомстве связали с наличием в этих муниципалитетах историко-культурных объектов и устойчивым спросом на сельский и экологический туризм, а также на загородный отдых. Доля номерного фонда этих объектов от общего объема фонда региона составляет порядка 10 %. При этом в управлении информационной политики отметили, что фактически гостевых домов в области гораздо больше, так как значительная их часть никак не проверяется и не контролируется. Именно это и должно исправить включение в эксперимент.

Если Псковская область присоединится к проекту, собственники должны будут подтвердить, что их объект соответствует параметрам, установленным положением о классификации гостевых домов.

Согласно документу, каждый гостевой дом должен являться индивидуальным жилым домом (или его частью с отдельным входом), принадлежать физическому лицу, находиться на земельном участке с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), личного подсобного хозяйства (ЛПХ) или садоводства.

Положение также ограничивает площадь и вместимость гостевых домов: в них может быть не более 15 комнат и 45 одновременно размещаемых гостей. При этом площадь одноместного номера должна составлять не менее 9 кв. м, а двухместного - не менее 12 кв. м (без учета санузла, лоджии и балкона). Кроме того, дом должен иметь инженерные коммуникации (воду, отопление и канализацию), соответствовать санитарным правилам и требованиям пожарной безопасности.

При этом в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии включается только один дом на собственника. Владение двумя или более объектами признается гостиничным бизнесом и требует перевода недвижимости в нежилой коммерческий фонд.

Все владельцы должны будут сами оценить, насколько их дома соответствуют параметрам, и исправить то, что им не отвечает. Как отметили в информуправлении, многим из них придется установить датчики дыма и огнетушители, обеспечить бесперебойную подачу горячей и холодной воды и поддерживать соответствующую нормативам температуру в холодное время года. Кроме того, собственникам нужно будет привести комнаты к требованиям по минимальной площади, оснастить их розетками, полотенцами и комплектами постельного белья, а также организовать зоны Wi-Fi и аптечку.

Затем хозяева смогут занести сведения в реестр через подсистему «Гостеприимство» ФГИС Росаккредитации, после чего Росаккредитация проверит их достоверность.

«Сама процедура классификации бесплатна и проходит в электронном формате, весь процесс обычно занимает не более трех рабочих дней с даты подачи заявления при условии полноты комплекта документов и соответствия объекта установленным требованиям. Указанный срок обусловлен регламентом проверки сведений аккредитованной организацией и внесения записи в реестр», - пояснили в ведомстве.

Если у органа не возникнет никаких замечаний, объект получит официальный статус гостевого дома. Но на этом расслабляться собственникам не стоит. Если министерство туризма Псковской области обнаружит, что владелец дома нарушил требования, то оно вправе приостановить действие классификации на срок до 30 дней, а при повторных или грубых нарушениях - исключить объект из реестра.

Однако, как подчеркнули в областном правительстве, присоединение региона к эксперименту обернется для предпринимателей не только дополнительными обязанностями, но и откроет новые возможности.

«Министерством туризма ежегодно проводится конкурсный отбор на предоставление субсидии по нескольким направлениям, в том числе на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование развития инклюзивного туризма внутри и (или) на территории объектов туристской индустрии. Подробная информация о конкурсном отборе размещается на сайте gkt.pskov.ru в разделе “Деятельность”», - рассказали в ведомстве.

В расчете на выгоду

В правительстве Псковской области считают, что стандартизация позволит туристам выбирать гостевые дома с гарантированным уровнем качества. «Информация об объекте размещается в Едином реестре с указанием идентификационного номера, что позволяет туристу убедиться в официальном статусе объекта до бронирования. Это снижает риски недобросовестных практик и повышает предсказуемость поездки», - пояснили в информуправлении.

По предварительным расчетам, благодаря присоединению области к эксперименту показатель туристических поездок может вырасти на 100 тысяч человек в год, а номерной фонд - на 300 номеров. При этом речь не обязательно идет о появлении новых туристов и мест размещения. После включения гостевых домов в систему официального учета их владельцы будут обязаны представлять годовой отчет в Псковстат по федеральной форме 1-КСР. Благодаря этому статистика станет полнее и сможет отразить тех путешественников и номера, которые прежде в ней не учитывались. Кроме того, это даст более подробные сведения о географии размещенных гостей, позволит эффективнее планировать развитие туристической инфраструктуры, а инвесторы получат доступ к достоверным данным и снизят риски вложений в гостиничный сектор.

Еще один плюс более полной статистики о работе гостевых домов региона - возможность претендовать на федеральные субсидии. Конкретные объемы финансирования определят по итогам участия в эксперименте. Полученные средства направят на развитие и создание туристической инфраструктуры, обустройство центров городов области и на поддержку проведения культурных мероприятий.

Кроме того, включение гостевых домов в реестр повлияет на доходы местных бюджетов: их владельцы станут плательщиками туристического налога. В 2026 году его максимальная ставка составляет 2%. Сейчас налог действует в десяти районах области, еще два планируют ввести его с 2027 года.

Согласно проекту федерального закона, новые требования в Псковской области могут вступить в силу с 1 августа 2027 года. До этого срока владельцы гостевых домов должны будут оценить свои объекты и исправить все недочеты, если найдут их. Как отметили в областном правительстве политики, такая отсрочка «создает переходный период, достаточный для подготовки собственников».

«С учетом того, что в эксперименте уже участвует 21 регион и территория “Сириус”, Псковская область сможет использовать сложившуюся практику и методические материалы других субъектов, что упростит подготовку собственников», - уверены в ведомстве.

В данный момент министерство экономического развития России готовит законопроект о распространении эксперимента по гостевым домам на всю страну. Судя по всему, он оказался удачным. До сих пор туристы, выбирая гостевой дом, нередко покупали «кота в мешке»: единых требований к таким объектам не было, а красивые фотографии и обещания владельцев не гарантировали ни комфортных условий, ни безопасности. Новые правила должны сделать этот рынок более прозрачным, да и дополнительные поступления от туристического налога точно не будут лишними для местных бюджетов. Впрочем, насколько эффективной окажется реформа на практике, еще предстоит увидеть. Хочется верить, что она действительно поможет развитию туризма в Псковской области и сделает регион привлекательнее для путешественников.

Елизавета Левадная