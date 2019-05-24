Туризм

Яхт-клуб и веревочный парк планируют развивать на базе отдыха «Волынь» в Куньинском районе

Инвестиционная комиссия администрации Псковской области одобрила заявку от ООО «База отдыха Волынь» по проекту «Развитие базы отдыха Волынь». Рекреационная зона находится в Куньинском районе, на полуострове Жижицкого озера. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, заседание комиссии состоялось 3 июня.

«Наши основные направления - комфортное размещение, ресторанное дело, охота, рыбалка, кооперативные мероприятия, - отметил генеральный директор базы Виктор Кузьмин на заседании. - Наши цели: развитие внутреннего и выездного туризма на юге Псковской области, создание гостиничного центра с объемом реализации - 128 миллионов рублей в год, на полной мощности. Основные предпосылки: высокий интерес жителей Москвы и Петербурга к нашему объекту, доступность автодороги М - 9 «Балтия», развитие экологического туризма в регионе».

Виктор Кузьмин добавил также, что капиталоемкость проекта - 380 миллионов рублей. Планируется увеличить количество номеров для постояльцев - до 52 единиц, построить еще 2 танхауса к имеющемуся одному. Сделать ресторан на 200 мест, площади для пресс-конференций на 200 мест, обеспечить функционирование спа-комплекса на 80 мест и новых направлений активного отдых: работу яхт-клуба и веревочного парка. Кроме того, база собирается провести реконструкцию дорожного покрытия близлежащих трасс регионального значения.

«Развитие базы увеличит численность персонала в полтора раза, привлечет денежные средства из других регионов, обеспечит работу местным подрядчикам», - сообщил гендиректор.

Планируется, что база сможет приносить в региональный бюджет около 5 - 7 миллионов рублей в год, а во внебюджетные фонды - порядка 8 - 9 миллионов.

«Я был на этой базе и одобряю реконструкцию. «Волынь» может стать одной из туристических жемчужин региона», - ответил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Напомним, сейчас площадь базы «Волынь», которая зарегистрирована в 2008 году, а в 2017 - получила «3 звезды», - 24 гектара.