Экономика

Инвестиционная комиссия одобрила проект по строительству молочной фермы в Новосокольническом районе

Инвестиционная комиссия администрации Псковской области единогласно одобрила заявку от ОАО «Красное знамя» на участие в конкурсе по предоставлению государственной поддержки проекту «Строительство молочной фермы на 1800 голов фуражных коров». Такую ферму хотят построить в деревне Маево Новосокольнического района. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, заседание комиссии состоялось 3 июня в здании администрации Псковской области.

«Сейчас в стране нехватка собственного молока - 25 %. Наша цель - увеличить производимый в регионе объем молока, позаботиться об эффективном получении продукта. Работа будет механизирована, - отметил на совещании генеральный директор предприятия, депутат Псковского областного собрания Андрей Козлов. - Кроме того, обоснованием проекта является то, что нашему предприятию необходимо улучшить технологии, повысить рентабельность и сохранить рабочие места».

Помимо этого, Андрей Козлов добавил, что основные объекты, которые будут построены по проекту, - 3 коровника и родильное отделение. Объем инвестиций - 1,113 миллиарда рублей. Планируется, что каждая корова будет давать около 8 тысяч килограммов молока в год. А ежегодная прибыль составит 84 миллионов рублей в год, когда ферма заработает на полную мощность.

Предварительная дата сдачи проекта - 20 сентября 2020 года, а ввода в эксплуатацию - 30 сентября 2020 года. Предполагается, что срок окупаемости составит 10 лет.

Напомним, «Красное знамя» зарегистрировано 80 лет назад. В Новосокольническом районе предприятие занимается животноводством и производством сырого коровьего молока. Сейчас на предприятии - 520 коров голштинской породы и около 400 голов молодняка.