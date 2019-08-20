Туризм

Псковская область вошла в номинацию премии National Geographic Traveler Awards 2019

Журнал National Geographic Traveler включил Псковскую область в номинацию «Российский экскурсионный отдых» своей ежегодной премии National Geographic Traveler Awards. На сайте премии уже проводится голосование за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха.



Источник: сайт премии National Geographic Traveler Awards 2019

Онлайн-голосование продлится до 12 октября 2019 года включительно в 24 основных номинациях. В номинации «Российский экскурсионный отдых» вместе с Псковской областью за победу борются Тульская, Московская, Калужская и Калининградская области. Наш регион на текущий момент заметно отстает и заработал лишь 7% голосов.

Для участия в голосовании обязательна авторизация через соцсети (ВКонтакте, Facebook). Отдать свой голос можно здесь.

Победители Голосования будут официально объявлены 28 ноября 2019 года на мероприятии National Geographic Traveler Awards 2019, которое состоится в Москве 28 ноября 2019 года.