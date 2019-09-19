Туризм

С 1 декабря экскурсоводы будут платить за право проведения экскурсий в Псковском кремле

С 1 декабря Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник вводит плату за право проведения экскурсий на территории Псковского кремля экскурсоводами, не являющимися сотрудниками музея. Информация о вводе данной услуги опубликована на сайте учреждения.

В ней говорится, что, в соответствии пунктом 6 Правил посещения территории комплекса объектов культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псковского Кремля», «юридические и физические лица, осуществляющие услуги по экскурсионному обслуживанию и имеющие удостоверение экскурсовода, осуществляют экскурсионную деятельность на территории Псковского Кремля на договорной основе с ГБУК – Псковский музей-заповедник».

«Чтобы посещение Кремля и впредь было приятным и безопасным, а требования сотрудников музея – предсказуемыми, выражаем убеждение в необходимости пересмотра договорных отношений. Туризм – это, прежде всего, экономика. На нем должны зарабатывать жители тех регионов, куда туристы приезжают, а памятники культурного наследия должны содержаться в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. В большинстве стран мира и городов РФ с такой позицией солидарны. Становится актуальным ввод платы за проведение экскурсий на территории Псковского Кремля. Проведение экскурсии лицами, не являющимися сотрудниками музея, возможно только при наличии договора с музеем и получении опознавательной разовой контрольной наклейки», - говорится в сообщении на сайте объединенного музея.

В прейскурант музея внесены дополнения.

Так, стоимость услуги «Право проведения экскурсии на территории Псковского Кремля» для группы 1 - 5 человек составит 200 рублей, для группы 6 - 10 человек - 500 рублей, 11 - 20 человек - 700 рублей и для группы более 20 человек - 1000 рублей.

Право проведения экскурсии будет оплачиваться при входе в Псковский Кремль в башне Святых ворот администратору по контролю экскурсионного потока, который выдает кассовый чек, и опознавательный знак (разовую нагрудную наклейку) для внемузейных экскурсоводов.

При обнаружении неофициальной экскурсии музей имеет право прекратить ее проведение.

Услуга вступает в силу с 1 декабря 2019 года.

Руководство объединенного музея просит обратить внимание, что изменяется также маршрут движения туристов. Вход посетителей осуществляется через ворота башни Святых ворот, выход – через ворота Псковского кремля.

Изменения в прейскуранте касаются только организованных экскурсионных групп. Для паломнических групп будет разработано специальное положение.

«Выражаем надежду на то, что туроператоры и турагенты также будут относиться с пониманием к нововведению», - отметили в музее.