С 1 декабря экскурсоводы будут платить за право проведения экскурсий в Псковском кремле

В ней говорится, что, в соответствии пунктом 6 Правил посещения территории комплекса объектов культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псковского Кремля», «юридические и физические лица, осуществляющие услуги по экскурсионному обслуживанию и имеющие удостоверение экскурсовода, осуществляют экскурсионную деятельность на территории Псковского Кремля на договорной основе с ГБУК – Псковский музей-заповедник».
В прейскурант музея внесены дополнения.
Право проведения экскурсии будет оплачиваться при входе в Псковский Кремль в башне Святых ворот администратору по контролю экскурсионного потока, который выдает кассовый чек, и опознавательный знак (разовую нагрудную наклейку) для внемузейных экскурсоводов.
При обнаружении неофициальной экскурсии музей имеет право прекратить ее проведение.
Услуга вступает в силу с 1 декабря 2019 года.
Руководство объединенного музея просит обратить внимание, что изменяется также маршрут движения туристов. Вход посетителей осуществляется через ворота башни Святых ворот, выход – через ворота Псковского кремля.
Изменения в прейскуранте касаются только организованных экскурсионных групп. Для паломнических групп будет разработано специальное положение.
«Выражаем надежду на то, что туроператоры и турагенты также будут относиться с пониманием к нововведению», - отметили в музее.