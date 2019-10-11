Туризм

Турфирмы отмечают рост интереса иностранцев к Псковской области

В текущем году ощущается рост туристического потока в Псковский регион. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 11 октября, сообщила заместитель директора по развитию ООО «Славянский тур» Елена Климова на пресс-конференции, посвященной туристическому сезону-2019.

Она рассказала, что буквально недавно калининградская пара приезжала на 9 дней в Псков и путешествовала по области. Это показывает, что туристические места Псковского региона популярны и привлекательны для путешественников.

Директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова рассказала, что летом псковские гостиницы были заполнены практически на 90%. «Внимание иностранцев к нашему региону в этом году возросло», - заявила Светлана Баранова.

Она отметила, что у туристов популярны такие места в регионе как Музей льна, Малиновая усадьба, Хлебный хутор. Они особо посещаемы, туристы хотят увидеть, как живет русская глубинка, пояснила Светлана Баранова.

Президент ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова рассказала, что в регион недавно приезжали туристы из Индии, которые к тому же оказались вегетарианцами. Они проживали в Пушкинских Горах и были очень заинтересованы Пушкинским заповедником.