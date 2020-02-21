Туризм

Тропу к Словенским ключам в Изборске благоустроят

Тропу к Словенским ключам в Изборске благоустроят. Об этом сообщается на сайте Псково-Изборского объединенного музея.

Протяженность участка составляет 550 м. На маршруте предполагается установить беседки, скамейки, информационные стенды. На Словенских ключах будет построен понтонный причал, оборудованы спуски и места для купания. Начало работ запланировано на май 2020 года.

Кроме того, будет выпущен путеводитель и разработан квест для туристов.

Отметим, что 18 февраля в музее-заповеднике «Изборск» прошли 2-е совещание проектной команды и 1- е заседание руководящей группы проекта LV-RU-019 «Дух природы» программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия».

В совещании приняли участие партнеры проекта – администрация и сотрудники Государственного музея-заповедника «Изборск», администрация Лавровской волости, администрация Апского края (Латвия).

В ходе рабочей встречи были обсуждены планы на 2020 год, совместные мероприятия и рекламная деятельность, а также для коллег была проведена экскурсия-презентация благоустройства тропы к Словенским ключам.