«Псковское гостеприимство» ждет гостей псковского ТДЦ 25 апреля

Площадка «Псковское гостеприимство» будет работать в псковском торгово-досуговом центре «Фьорд Плаза» в субботу, 25 апреля, с 12.00 до 18.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве туризма Псковской области.

На площадке будут представлены маршруты для самостоятельных путешествий, гостиницы, базы отдыха, парк-отели и туроператоры. На мероприятии представится возможность встретиться с разными представителями туристической индустрии Псковской области в одном месте, а также выбрать маршруты для летних путешествий.

Адрес площадки: первый этаж (зона у эскалатора), Псковский муниципальный округ, улица Завеличенская, дом 23.

Организаторами выступают министерство туризма Псковской области и региональный Туристский информационный центр.