 
Туризм

Первый в сезоне рейс катера «Ян Залит» отправился на Талабские острова

Первый в новом сезоне рейс катера «Ян Залит» муниципальной флотилии отправился сегодня от причала в деревне Толбица к островам Талабского архипелага. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в Мах.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах

Глава муниципалитета отметила, что для жителей островов и туристов – это долгожданный день: с ноября по апрель островитяне живут по зимнему сезону. Сообщение с островами, доставку продуктов, медикаментов, корреспонденции и других грузов помогают осуществлять спецкатера ГУ МЧС России по Псковской области.

«Спасибо за это жизненно важное взаимодействие! Туристы же ждут весенне-летнего периода, чтобы насладиться красотой островов – природной жемчужины Псковского округа», – подчеркнула Наталья Федорова.

Старт навигации совпал с минувшим сезоном. Но есть и отличие – новая лодка.

 
«Наша «Чайка» начинает свой первый полноценный рабочий период. Грузовое судно будет нам надежным помощником в решении хозяйственно-бытовых вопросов и задач по благоустройству. В добрый путь – новый навигационный сезон!» – резюмировала глава округа.

