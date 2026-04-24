Первый в сезоне рейс катера «Ян Залит» отправился на Талабские острова

Первый в новом сезоне рейс катера «Ян Залит» муниципальной флотилии отправился сегодня от причала в деревне Толбица к островам Талабского архипелага. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в Мах.

Глава муниципалитета отметила, что для жителей островов и туристов – это долгожданный день: с ноября по апрель островитяне живут по зимнему сезону. Сообщение с островами, доставку продуктов, медикаментов, корреспонденции и других грузов помогают осуществлять спецкатера ГУ МЧС России по Псковской области.

«Спасибо за это жизненно важное взаимодействие! Туристы же ждут весенне-летнего периода, чтобы насладиться красотой островов – природной жемчужины Псковского округа», – подчеркнула Наталья Федорова.

Старт навигации совпал с минувшим сезоном. Но есть и отличие – новая лодка.